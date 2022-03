Sporttraining in Düsseldorf : „Wir zerschlagen keine Bretter“

Düsseldorf Beim Allgemeinen Rather Turnverein können Erwachsene den Sport Karate erlernen. Dort trainieren Anfänger gemeinsam mit Leistungssportlern und haben dabei viel Spaß.

Als Veronika Kirchhof eine Folge von Katas präsentiert, das sind detailliert festgelegte Bewegungsabläufe beim Karate, herrscht ehrfürchtige Stille in der Schulturnhalle. Denn die 30-Jährige ist in ihrer Altersklasse deutsche Meisterin und zeigt die temporeichen Übungen mit einer hohen Präzision. Das Besondere daran ist, dass Veronika an diesem Abend nicht an einem Wettkampf, sondern an einem Training teilnimmt, das auch von Anfängern besucht wird. „Denn das ist das Schöne an dieser Sportart, dass sie Sportler aller Stufen und unterschiedlichen Alters gemeinsam ausüben können“, sagt Schwarzgurtträgerin Kirsten Kirchhof, die die Mutter von Veronika ist. Und sie muss es wissen, denn gemeinsam mit ihren ebenfalls Karate begeisterten Mann Dietmar und den Zwillingstöchtern Veronika und Sandra hat sie unzählige Stunden in der Sporthalle und bei Wettkämpfen verbracht.