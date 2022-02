Angebote für Senioren in Düsseldorf : Wo es Begegnungen für Senioren gibt

Anne Kühl, Achim Schnegule und Eva Maria Möring (v.l.) vor den neuen Räumen des Zentrum plus in Rath. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf In Rath hat das Zentrum plus an einem neuen Ort und mit neuen Mitarbeitern die Arbeit aufgenommen. Es möchte zu einem Kommunikationszentrum werden.