Hotels in Düsseldorf : Das Van-der-Valk-Hotel baut an

Der Anbau soll in Holzbauweise errichtet werden. In ihm wird ein neuer Wellnessbereich untergebracht. Foto: Van der Valk Düsseldorf

Düsseldorf Ein neuer Wellnessbereich mit Schwimmbad soll noch mehr Touristen anlocken. Im Konferenzsektor ist das Hotel bereits sehr gut aufgestellt.

Es ist ein klares Bekenntnis für den Standort Düsseldorf, das Adriaan van der Valk abgibt: „Wir wollen hierbleiben, beruflich und privat.“ Der Niederländer ist seit 2010 der Hoteldirektor des Airporthotels Van der Valk an der Straße Am Hülserhof mit Blick auf den Dome an der Theodorstraße. 196 Zimmer, elf Suiten und 16 Tagungsräume zwischen 40 und 580 Quadratmetern, eine Bar und das Restaurant Zizou gehören zum vor zwölf Jahren eröffneten Haus, das nun einen Anbau für einen größeren Wellnessbereich mit einem 90 Quadratmeter großem Schwimmbad erhalten soll. „Im Markt für Geschäftsreisende in NRW sind wir gut angekommen. Wir gehören in NRW zu den Top-Veranstaltungsorten“, sagt van der Valk. Bei Urlaubern gebe es auch noch Möglichkeiten, den Hotelaufenthalt noch attraktiver zu gestalten, und dabei soll der neue Wellnessbereich helfen.