Hilfe für die Ukraine in Düsseldorf : „Wir wollen doch alle nur Frieden“

Rath Das Albert-Einstein-Gymnasium hat vorwiegend Schüler mit russischen und mit ukrainischen Wurzeln. Die Schule versucht, Konflikte zu unterbinden.

Die 14-jährige Schülerin Dzhulietta, die Wurzeln in der Ukraine und in Russland hat, versucht, ihre Fassungslosigkeit in Worte zu kleiden. „Ich war doch noch in den Winterferien in Kharkiv (eine Millionenstadt in der Ukraine, A.d.R.), ich hatte dort viel Spaß mit meinen Freundinnen und wir haben viel Fotos gemacht. Und nun schaue ich diese Bilder an und weiß, alles ist zerstört. Das bricht mir das Herz.“