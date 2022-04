Kleinkinder in Düsseldorf : Ein Schnullerbaum für Düsseldorfs Kinder

Düsseldorf Ein Schnullerbaum könnte auf dem Waldspielplatz in Oberrath gepflanzt werden. Es soll Kindern in Düsseldorf helfen, auf den Schnuller zu verzichten.

In Deutschland gibt es bisher noch recht wenige ausgewiesene Schnullerbäume in öffentlichen Anlagen. Dafür werden in Kindergärten, Zahnarztpraxen und vor Spielzeugläden zunehmend, zum Teil nachgebildete Bäumchen aufgestellt.

Eine weitere Idee, Kinder vom Nucki zu trennen, stammt aus Dänemark. Dort gibt es schon seit 100 Jahren sogenannte Schnullerbäume. An Bäumen in Parkanlagen können Kinder ihre Schnuller aufhängen und diese später noch besuchen kommen. Verbunden wird die Schnullerabgabe mit einem kleinen festlichen Akt, so dass die sonst eher problematische Trennung mit einem Ausflug positiv verbunden wird. Zudem sieht das Kind, dass auch andere Kinder ihren Schnuller abgegeben haben, es mit diesem Problem nicht alleine ist.

Bislang gibt es in Deutschland rund 35 Städte, die dem dänischen Beispiel gefolgt sind. Nun soll auch Düsseldorf dazu kommen. So wird Ferry Weber (FDP) in der Mai-Sitzung der Bezirksvertretung 6 den Antrag stellen, solch einen Baum auf dem Waldspielplatz in Oberrath einzuführen. „Die Kleinkinder sollen die eher problematische Trennung vom Schnuller mit einem positiven Erlebnis verbinden“, sagt Weber. Die Kinder, die jetzt in das Alter kommen, an denen der Schnuller abgegeben werden sollte, hätten es durch die Kontaktbeschränkungen in den vergangenen zwei Jahren ohnehin schwer genug gehabt.