Corona in Düsseldorf : Niederkasseler Oktoberfest abgesagt

Niederkassel Die Schützen hatten bis zuletzt gehofft, verschoben sogar den Kartenvorverkauf. Weil das Risiko aber zu groß ist, planen die Organisatoren jetzt das Fest für das kommende Jahr, das am 9. Oktober 2021 eröffnen soll.

Fast alle Großveranstaltungen fallen in diesem Jahr der Corona-Krise zum Opfer. Jetzt haben auch die Niederkasseler ihr Oktoberfest abgesagt. Ein bisschen Hoffnung hatten die Organisatoren kurz nach Ausbruch der Pandemie noch, sie verschoben den Kartenvorverkauf von Mai auf August. „Die Nachfrage nach Karten ist jedes Jahr groß. Keine fünf Minuten nach der Vorverkauf-Freigabe sind sie vergriffen“, erzählt Marc Klement, Chef des St.-Sebastianus- Schützenvereins Düsseldorf-Niederkassel. Die Schützen organisieren das Fest, das in diesem Jahr seine 15. Auflage erlebt hätte: „Wir stufen uns als ‚freuderelevant‘ ein. Damit sind solche wiederkehrenden Feste das Salz in der Suppe. Aber die Gesundheit unserer Gäste, Partner, Dienstleister und Mitarbeiter steht für uns an erster Stelle. Und deshalb wird auch über eine alternative Veranstaltung im kleineren Rahmen nicht diskutiert. Wir wollen nur das Original anbieten.“