Wirtschaft im Kreis Kleve : Neuer Chef beim Wirtschaftsforum

Kreis Kleve Auf der Hauptversammlung wurde die Amtsübergabe in die Wege geleitet. Johannes Janhsen folgt als Vorsitzender auf Ludger van Bebber. Jahnsen soll seinen Posten 18 Monate lang, bis Januar 2022, ausüben.

Die Jahreshauptversammlung der Mitglieder des Wirtschaftsforums Niederrhein hat am Airport Weeze stattgefunden. Dabei ging der Vorsitz des Wirtschaftsforums planmäßig von Ludger van Bebber auf Johannes Janhsen über. Als weitere Vorstandsmitglieder wurden gewählt: Peter Janßen (2. Vorsitzender) und Sebastian Gilleßen (Schriftführer) sowie Günter Heenen und Walter Heicks als Beisitzer. Die Mitgliederversammlung beschloss zudem den Antrag des Vorstands auf einmalige Verlängerung der Amtszeit des 1. Vorsitzenden von einem Jahr auf 18 Monate. Johannes Janhsen wird somit den Vorsitz im Januar 2022 an seinen Nachfolger Peter Janßen übergeben.

Für die Realisierung der Mitgliederversammlung in Zeiten von Covid-19 hat das Wirtschaftsforum Niederrhein gemeinsam mit seinen Mitgliedern neue digitale Wege beschritten: Erstmals wurde die Versammlung als kombinierte Präsenz- und Streamingveranstaltung angeboten. Zu den 20 Teilnehmern an der Versammlung vor Ort am Airport Weeze waren 15 weitere Mitglieder online über die Website des Wirtschaftsforums dabei.