Bauen in Düsseldorf : Altes Schwimmbad-Grundstück ist verkauft

Niederkassel Die Landmarken AG will Wohnungen auf dem 5500 Quadratmeter großen Areal in Niederkassel schaffen. Es soll Platz geben für Familien, Singles und auch Auszubildende.

Im März 2017 rückten die Bagger an, um das stillgelegte Oberkasseler Hallenbad an der Lütticher Straße 1 abzureißen. Lange Zeit war nicht klar, was mit dem Filetgrundstück passieren soll. Schließlich gab es den Wettbewerb „Wohnen von morgen“, an dem Studenten unterschiedlicher Hochschulen teilnahmen. Die Studenten sollten unter anderem in ihren Entwürfen in die Zukunft blicken, sich vorstellen, wie die Menschen in 20 bis 30 Jahren leben wollen, wie verschiedene Zielgruppen beim Thema Wohnen unter einen Hut gebracht können und welche Voraussetzungen für die Mobilität benötigt werden.