Kostenpflichtiger Inhalt: Interview Bruno Schmitz : „Best of Stunksitzung“ mit Corona

Der Klever Kulturmanager Bruno Schmitz, bei der Kölner Stunksitzung von beginn an dabei, verspricht auch im Corona-Jahr 2020 „Stunk“ in Köln. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve In Kleve wurde der Karneval in diesem Jahr abgesagt. Der Klever Kulturmanager Bruno Schmitz wird in Köln aber Stunk machen – wenn auch mit abgespecktem Programm. Wir haben mit Schmitz über die Planungen gesprochen.