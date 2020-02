Karneval in Düsseldorf : So bereitet sich das Prinzenpaar aufs Tonnenrennen vor

Niederkassel/Altstadt Venetia Jula und Prinz Axel I. traten gegen Tonnenbäuerin Brinja und Tonnenbauer Frank, der einen gebrochenen Fuß hat, auf dem Rathausvorplatz an.

Mitten in den Aufbauten zum Rosenmontagszug stellen sich die Kontrahenten zum ersten Lauf auf. Karl Hans Danzeglocke, Präsident der Tonnengarde, gibt das Startkommando. Venetia Jula und Tonnenbäuerin Brinja schnappen sich ihre Karren mit den Tonnen und nehmen das Rennen auf. Beide meistern den Parcours sportlich. „Es ist ganz schön schwierig, das Gleichgewicht zu halten. Die Tonnen sind ja nicht befestigt, sodass sie leicht fallen“, findet Venetia Jula.

Bei den Herren geht es etwas beschaulicher zu. „Wir machen das ganz gemütlich. Denk dran, ich bin ein alter Mann“, ermahnt Prinz Axel I. seinen Gegner schon vor dem Start lachend. Tonnenbauer Frank kommt das sehr gelegen, er will es sich trotz seines gebrochenen Fußes nicht nehmen lassen, in den Klompen zu laufen. „Ich trage den Spezialschuh den ganzen Tag. Da muss das für drei Minuten auch so gehen. Wir wollen jetzt noch keine Schwäche zeigen, damit unsere Gegner am Sonntag verunsichert sind“, schmunzelt er. Prinz und Venetia laufen noch in ihren eigenen Schuhen, sie sollen sich bei der Probe nicht verletzen. Prinz Axel I. ist das recht, denn er findet seine roten Lackschuhe wahnsinnig bequem. „Die habe ich nicht eingelaufen, sondern mit Schuhspannern und Spray in die richtige Form gebracht“, erzählt er.