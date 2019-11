Karneval in Düsseldorf : Neues Bauern-Paar für die Tonnengarde

Karneval in Düsseldorf

Frank Schürmann und Brinja-Lara Eisenstein werden die Tonnenbauer in der anstehenden Session vertreten. Foto: Anne Orthen (ort)

Niederkassel Frank Schürmann und Brinja-Lara Eisenstein regieren in Niederkassel. Viele Sitzungen und Auftritte stehen bald an.

Frank Schürmann ist vor 15 Jahren mit Frau Ariane und drei Kindern nach Niederkassel gezogen und seitdem im Stadtteil fest verwurzelt. Der 55-jährige Versicherungsmakler ist schon länger im Karneval aktiv und hat profunde Erfahrungen als Adjutant für mehrere Tonnenbauernpaare sowie praktische als Wagenbauer vorzuweisen. „Und schließlich dachte ich mir, es sei jetzt mal Zeit, als Tonnenbauer an all’ den Sitzungen, Aufzügen und Umzügen ganz unmittelbar teilzunehmen und darauf freue ich mich sehr“, sagt Schürmann, der das Amt angemessen vertreten will. Konkrete Vorstellungen oder Visionen, wie er das Amt ausfüllen könnte, hat er noch nicht. „Aber vielleicht ergibt sich das spontan während der Session“, so Schürmann.