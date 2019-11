Projekt in Düsseldorf : ISR beginnt mit Bau eines Kindergartens in Niederkassel

Die ISR Neuss beginnt mit dem Bau der Düsseldorfer Dependance in Niederkassel. Foto: Schule/ISR

Niederkassel Die ISR International School on the Rhine in Neuss hat mit den Bauarbeiten für eine internationale und englischsprachige Kita in Niederkassel begonnen. Ab Mai 2020 sollen dort rund 100 Kindergartenplätze für Jungen und Mädchen ab drei Jahren zur Verfügung stehen.

Zunächst wurde das Gebäude der ehemaligen Ballettschule der Deutschen Oper am Rhein am Niederkasseler Kirchweg 36 entkernt und abgerissen. In den kommenden Monaten entsteht auf dem 2214 Quadratmeter großen Grundstück ein halbrundes Gebäude. Insgesamt fünf Kindergartengruppen, alle mit direktem Zugang zum Außenspielplatz, ein Bewegungsraum, Elternzimmer und Spielemporen finden in dem Neubau Platz, der mit einem Gründach und einer Fassadenbegrünung versehen wird.

Die Kinder der neuen Düsseldorfer Dependance werden nach dem System unterrichtet und betreut wie am Hauptstandort in Neuss. Für Peter Soliman, geschäftsführender Gesellschafter der ISR, ist dieser zweite Standort eine naheliegende Entscheidung. In den vergangenen vier Jahren war der Kindergartenbereich in Neuss bereits zweimal erweitert worden und erneut übersteigt die Nachfrage die Zahl der Plätze deutlich. Zudem kommen viele der knapp 150 Kinder im Vorschulalter am Neusser Standort aus Düsseldorf: „Einige von diesen Familien werden sicher dann im kommenden Jahr zu unserer Kita nach Düsseldorf wechseln“, sagt Soliman. „Aufgrund unserer langen Warteliste können wir die Plätze aber direkt wieder mit anderen Bewerbern füllen.“ Der Neubau in Niederkassel entlastet ein Stück weit auch die städtischen Kindergärten.

Die Lage des Grundstücks der neuen Düsseldorfer Dependance ist verkehrsgünstig gelegen. Beide künftige ISR-Standorte sind über die A52 und die A57 miteinander verbunden. Insgesamt wird mit dem Kita-Neubau dann ab dem kommenden Jahr die Zahl der Schüler auf über 1100 steigen.

