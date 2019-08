Schützenfest Düsseldorf Niederkassel : Viel Lob für den Regimentskönig

Niederkassel Christoph Faßbender ist es gelungen, Traditionen mit Neuerungen zu verbinden.

Höhepunkt des Schützenfestes, auch wenn am Abend zuvor im Zelt an der Theodor-Heuss-Brücke bereits kräftig gefeiert wurde, ist und bleibt der Festzug des St. Sebastianus Schützenvereins Niederkassel durch den dörflich geprägten Stadtteil. Zahlreiche Schaulustige mussten sich ein wenig in Geduld üben, bis sie den insgesamt zwölf Gruppen der Niederkasseler Schützen sowie Gästen von Bilk bis Lank-Latum applaudieren konnten. Als Oberst vom Dienst Ralf Hermanns, für den diese Parade die letzte war, die Meldung an Thomas Damm in seiner Eigenschaft als Erster Chef überbracht hatte, schritten Regimentskönig Christoph Faßbender, der trotz 25 Kilo wiegender Königskette ein strahlendes Lächeln im Gesicht trug, Hand in Hand mit Königin Cordula Schäfer, gefolgt von Vorstand und zahlreichen Ehrengästen das Regiment ab.