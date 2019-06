Düsseldorf Niederkassel : Reitersportfest direkt am Rhein

Der Niederkasseler Reiterverein richtet in diesem Jahr den Wettbewerb an der Theodor-Heuss-Brücke aus. Erwartet werden bis zu 250 Reiter. Unterstützung gibt es von den Niederkasseler Schützen.

Spektakulär, voller Spannung und sportlicher Herausforderungen – das 69. Reitsportfest der St. Sebastianus Reitervereinigung Düsseldorf (SRV Düsseldorf) 1950 e.V. sorgt zum Pfingstfest am Samstag (9-18 Uhr) und Sonntag (8-19 Uhr) auf dem Turnierplatz unterhalb der Theodor-Heuss-Brücke in Niederkassel für ein gesellschaftliches Highlight. Ausrichter des Wettbewerbs, zu dem rund 200 bis 250 Reiter erwartet werden, ist der Reiterverein Niederkassel (RV) 1949. „Elf Jahre mussten wir auf eine erneute Ausrichtung warten“, erinnert sich Frank Medzech, Rittmeister des RV Niederkassel, „jetzt haben wir über zwölf Monate alles darangesetzt, um ein gelungenes Ereignis mit den Düsseldorfer Reitern und Amazonen auf die Beine zu stellen.“

Dabei waren die diesjährigen Gastgeber zuerst skeptisch – wird es gelingen, alles den Deich hinunter auf den Turnierplatz zu bringen? Schließlich müssen sich die Ausrichter um alles kümmern – vom Springparcours über den Toilettenwagen bis zu den Süßigkeiten für die Kinder: „Da muss die Logistik punktgenau stimmen.“ Allerdings verfügt das starke linksrheinische Reitercorps mit 32 Aktiven zwischen 16 und 60 Jahren auch über Erfahrung: „Wir richten das Reitersportfest zum siebten Mal aus. Viele helfen dabei, das riesige Paket richtig zu schnüren“, so Medzech. „Wenn am Samstag das erste Pferd in der Bahn ist, läuft alles reibungslos.“

So haben die Gäste nach den spannenden Spring- und Dressurprüfungen am Samstag – die Dressurwettbewerbe starten um 11.15 Uhr mit Siegerehrung nach jedem Wettbewerb und am Sonntag bei der Ermittlung des Stadtsiegers im Ringstechen – Gelegenheit, sich bei Speisen und Getränken aus der lokalen Küche auszutauschen. Beim Ringstechen am Sonntag sind die Niederkasseler als erste Mannschaft dran: „Damit wir anschließend die Helfer wieder unterstützen können.“ Für 17.15 Uhr ist die Siegerehrung aller am Sonntag stattfindender Wettbewerbe angesagt.