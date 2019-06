Düsseldorf Niederkassel : Givebox am Abenteuerspielplatz ist abgebrannt

Die Givebox am Eingang des Abenteuerspielplatzes in Niederkassel wurde in Schutt und Asche gelegt. Foto: Heide-Ines Willner

Niederkassel Das als Tauschbörse genutzte Häuschen wurde ein Opfer der Flammen. Es gibt keinen Ersatz.

(hiw) Wieder haben Feuerteufel zugeschlagen. Diesmal hat es die Givebox am Eingang des Abenteuerspielplatzes (ASP) getroffen. Am Wochenende war sie von Unbekannten restlos in Schutt und Asche gelegt worden. Sicher ist, dass es keine neue Tauschbörse mehr an gleicher Stelle geben wird. Deshalb wird darum gebeten, keine Sachen mehr neben die abgebrannte Box zu stellen. Die drei Oberkasselerinnen, die dafür gesorgt hatten, dass 2012 erstmals im Linksrheinischen eine Givebox aufgestellt werden konnte, bedanken sich bei allen, die sich sieben Jahre lang so fleißig ums Aufräumen gekümmert haben.