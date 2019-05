Düsseldorf Niederkassel : Neubauten für zwei Schulen

Die Carl-Benz-Realschule bekommt einen Erweiterungsbau, das Cecilien-Gymnasium eine Dreifach-Sporthalle.

Die Carl-Benz-Realschule mit ihren derzeit 473 Schülern soll zum Schuljahr 2020/2021 von zwei auf drei Züge erhöht werden. Um der wachsenden Schülerzahl gerecht zu werden, bekommt die Schule einen zweigeschossigen Erweiterungsbau. Er soll im Anschluss an die Jugendfreizeiteinrichtung „Rondell“ errichtet werden und an den Parkplatz der Sportanlage SC West anschließen. Ziel ist es, ihn so zu bauen, dass er als Schnittstelle die unterschiedlichen Geländeniveaus verbinden kann.