Düsseldorf Niederkassel : Ceci-Schüler zeigen ihr musikalisches Können

Die jährliche Reihe „Ceci goes classic“ wurde auch in diesem Jahr fortgesetzt. Zum nunmehr 18. Mal gaben Mädchen und Jungen des Cecilien-Gymnasiums und seiner Partnerschulen Kostproben ihres musikalischen Talents.

Wer klassische Musik auf hohem Niveau erleben möchte, muss nicht die großen Konzertsäle besuchen. Jedes Jahr lädt das Cecilien-Gymnasium zusammen mit ihren Partnerschulen, der International School in Kaiserswerth und der Internationalen Japanischen Schule in Niederkassel, zu ihrem musikalischen Abend „Ceci Goes Classic“ ein. Dort präsentieren begabte und geförderte Schülerinnen und Schüler ausgewählte Stücke aus ihrem Repertoire. Eine tolle Gelegenheit, junge Musiker zu erleben, die vielleicht mal die großen Bühnen erobern werden So wie die ehemaligen Ceci-Schülerinnen Danae und Kiveli Dörken, die als Pianistinnen viele Preise gewonnen und Plattenverträge erhalten haben.