Aktionen in der Weihnachtszeit in Düsseldorf : Ein musikalischer Adventskalender in der Kirche

Aktionen in der Weihnachtszeit in Düsseldorf

Golzheim/Stockum Vom 1. bis 24. Dezember wird jeden Tag im Gotteshaus eine adventliche halbe Stunde geboten. Die Musikdarbietungen sind vielfältig.

In der Adventszeit verwandelt sich die evangelische Tersteegenkirche, Tersteegenplatz 1, in ein „musikalisches Adventszimmer“. Täglich können die Besucher dort für jeweils eine halbe Stunde ein vielseitiges Musikprogramm genießen. Beginn der meisten Konzerte ist um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Die Corona-Maßnahmen sind zu beachten.

Am Dienstag, 1. Dezember, stimmt zum Beispiel der Gospelchor Chainless auf die Adventszeit ein. Am 5. Dezember können sich die Teilnehmer auf ein Gitarrenkonzert mit Eduardo Inestal, Dozent an der Robert-Schumann-Hochschule, freuen. Am 13. Dezember präsentieren unter dem Motto „ADVENTure“ Paulina Schulenberg (Mezzosopran), Katharina Blasel (Violine) sowie Franziska Blasel (Violoncello) und Kantorin Yoerang Kim-Bachmann (Orgel) unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach und Antonio Vivaldi.