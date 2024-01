Session 2023/24 Närrische Handwerker feierten mit 500 Gästen im Düsseldorfer Hilton

Und die Handwerkerschaft ging mit gutem Beispiel voran, waren doch neben Kregel auch seine beiden Stellvertreter Hans-Werner Eschrich und Jörg Schmitz sowie der Präsident des Handwerksverbands NRW Rüdiger Otto nicht in ihre übliche Arbeitskleidung, sondern in eine Verkleidung geschlüpft. Aber an Arbeit dachte sowieso keiner im Rheinlandsaal. „Hier wollen wir auch in schwierigen Zeiten mal für Ablenkung sorgen und den Kopf mal freibekommen“, so der Kreishandwerksmeister.