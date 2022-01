Eine halbe Stunde oder zwei Stunden parken : Parksituation am Heyerdrink bewegt Autofahrer in Kempen

An der Berliner Allee wird derzeit ein Parkhaus mit 240 Stellplätzen für Mitarbeiter des Hospitals zum Heiligen Geist, Patienten und Angehörige gebaut. Foto: Norbert Prümen

Kempen Am Heyerdrink in Kempen weisen Schilder an manchen Stellen auf eine Höchstparkdauer von zwei Stunden hin, an anderen Stellen auf eine halbe Stunde Parkzeit. Warum das so ist.

Die neue Begrenzung der Parkdauer an den Straßen rund um das Hospital zum Heiligen Geist in Kempen bewegt aktuell viele Autofahrer. Die Stadt hatte kurz vor Weihnachten am Heyerdrink, am Dämkesweg sowie am Friedhof Schilder aufgestellt, die auf eine Höchstparkdauer von zwei Stunden hinweisen. Zwischen 8 und 18 Uhr müssen Autofahrer dort werktags eine Parkscheibe einlegen, wenn sie ihren Wagen abstellen wollen. Bis Mitte/Ende Januar werde das Ordnungsamt „nicht so genau hinschauen“, erklärte Stadtsprecherin Johanna Muschalik-Jaskolka, doch danach dann kontrollieren und eventuelle Verstöße gegen die Parkscheibenpflicht auch ahnden.

Wer allerdings den Heyerdrink in Richtung Moorenring befährt, entdeckt Schilder, die auf eine deutlich kürzere Höchstparkdauer hinweisen: Dort darf nur eine halbe Stunde mit Parkscheibe geparkt werden. Warum die Stadt das denn eingerichtet habe, wollte am Mittwoch eine Leserin wissen – eine halbe Stunde sei doch zu kurz, um etwa einen Besuch zu machen.

Diese Schilder, die auf eine halbe Stunde hinweisen, sind im Unterschied zu den Zwei-Stunden-Parkschildern am Heyerdrink nicht neu. Sie stehen schon länger dort, um im vorderen Bereich des Heyerdrinks in Richtung Moorenring „mehr Fluktuation an der Apotheke zu ermöglichen“, teilte Stadtsprecherin Muschalik-Jaskolka auf Anfrage mit. Die halbe Stunde reiche für Kunden der Mühlen-Apotheke, die dort ein Rezept einlösen oder Medikamente abholen wollten.

Auch mit der neuen Parkdauerbegrenzung auf zwei Stunden wollte die Stadt an den Straßen rund ums Krankenhaus für mehr Fluktuation sorgen. Denn durch den Wegfall des Parkplatzes an der Berliner Allee, auf dessen Fläche derzeit ein Parkhaus errichtet wird, sind Stellplätze in diesem Bereich knapp geworden. Für Mitarbeiter des Krankenhauses wurde als Ausweichparkplatz nach Absprache mit der Stadt der Parkplatz am Schwimmbad Aquasol benannt. Mit dem Parkhaus-Bau wurde im Oktober begonnen, das Gebäude soll im Frühjahr fertig sein und mit 240 Stellplätzen für Mitarbeiter, Patienten und Angehörige die Parksituation rund ums Hospital deutlich verbessern. Ob die Parkdauerbegrenzung in den umliegenden Straßen dann wieder aufgehoben werde, hänge auch davon ab, ob sich die Situation dann entspanne, so Muschalik-Jaskolka.

(biro)