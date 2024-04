Volle Tonnen in Düsseldorf Müllberge im Rheinpark - so reagiert die Stadt

Auf das erhöhte Müllaufkommen nach dem ersten warmen Wochenende hat die Stadt am Montagmorgen mit einer gründlichen Reinigung des Rheinparks reagiert. Und sie will auch das Fassungsvermögen der Tonnen erhöhen. So „setzt die Verwaltung in den Grünanlagen den Austausch der festinstallierten Abfallbehälter hin zu Exemplaren mit 100 Liter Fassungsvermögen fort“, teilt ein Stadtsprecher auf Anfrage mit. Ob das reicht, wird sich am anstehenden Wochenende zeigen, denn dann soll es erneut gutes Wetter geben.