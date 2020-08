Kult-Sänger wieder in Düsseldorf : Heino kommt auf die Kulturbühne im Rheinpark

Der Sänger und Oberbilker Heino sing am Montag im Rheinpark. Foto: dpa/Henning Kaiser

Düsseldorf Kaum ein anderer Deutscher ist so bekannt wie Heino. Dabei ist er im Herzen immer ein Oberbilker Jung geblieben. Am Montag ist er wieder in seiner Heimatstadt zu erleben – im Rahmen des Heimatsommers im Rheinpark.

Oberhalb des Beachclubs finden auf der Kulturbühne im Rheinpark reizvolle Veranstaltungen statt. Am Montag, 20. August, wird der Volkssänger Heino ab 19.30 Uhr dort auftreten und seinen Fans vielleicht erzählen, ob er mit seiner Liebsten Hannelore nun wirklich nach Düsseldorf zurückkehrt. Wir verlosen für das Konzert 5 x 2 Eintrittskarten.

(bpa)