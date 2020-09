Geburtstagsfeier in Düsseldorf : Ein Kochbuch für „Rolly“ und ein paar Tränchen von ihm

Düsseldorf Wolfgang „Rolly“ Rolshoven ist seit acht Jahren Baas der Düsseldorfer Jonges. Am Dienstag wurde der ehemalige Bankvorstand 75 Jahre alt. Er steht 3000 Mitglieder vor – alle männlich. Zur Feier kamen auch Frauen, und eine unter ihnen hatte ein ganz besonderes Geschenk für das Geburtstagskind.

Normalerweise begrüßt der Baas des Heimatvereins Düsseldorfer Jonges, Wolfgang Rolshoven, namhafte Gäste zum Gespräch. Dieses Mal stand er selber im Mittelpunkt. 75 Jahre wurde er am Dienstag alt und feierte das bei dem ohnehin immer am Dienstag stattfindenden Heimatabend, der im Moment im Beachclub im Rheinpark zelebriert wird. Es gab Reden, unter anderem vom amtierenden Oberbürgermeister Thomas Geisel, und Geschenke. So bekam Rolshoven von der Gleichstellungsbeauftragten Elisabeth Wilfart ein Kochbuch für „hungrige Kerle“ namens Männerwirtschaft. Das war auch eine kleine Retourkutsche, denn „Rolly“ schenkte ihr vor Jahren mal ein Kochbuch von Louise Dumont und sorgte so unfreiwillig für Lacher. Rolshoven feierte mit gut 350 Gästen und gestand, das er überhaupt nicht kochen kann. „Stattdessen kaufe ich mir am Carlsplatz Linsensuppe und Essig, beim Metzger Mettwürste.“ Am Ende des Abends vergoss er sogar Tränchen, als er sich für alle Reden und Geschenke bedankte.