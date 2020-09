Verlosung : Tickets für Konzert der Rotary-Bigband in Düsseldorf zu gewinnen

Düsseldorf Ende September tritt die Rotary-Bigband für einen guten Zweck im Düsseldorfer Stilwerk auf. Wir verlosen Karten.

Der Rotary-Club Düsseldorf-Schlossturm veranstaltet im September drei Charitykonzerte der Rotary-Bigband im Bechstein-Forum im Stilwerk an der Grünstraße: Die ersten beiden finden am Samstag, 26. September, um 18.30 Uhr und 21 Uhr statt, das dritte am Sonntag, 27. September, um 12 Uhr. Die Erlöse aus der Veranstaltung gehen an Knack.Punkt, eine Notschlafstelle für wohnungslose junge Frauen und Mädchen. Tickets (31 Euro) gibt es unter rotaryjazz.com oder zu gewinnen.