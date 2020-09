Karneval in Düsseldorf : Prinzengarde Blau-Weiss hat neue Mitglieder

Karneval in Düsseldorf

Düsseldorf Die Prinzengarde Blau-Weiss trotzt der Corona-Krise. Bei einer Vereinsfeier begrüßte Präsident Lothar Hörning neue Mitglieder.

Die Prinzengarde Blau-Weiss pflegt trotz Corona-Krise ihr Vereinsleben. So begrüßte Präsident Lothar Hörning im Rahmen einer Open-Air-Veranstaltung in der Brauerei Schumacher mehrere neue Mitglieder. Dazu zählten Richard Parschau, Jörg Philippi-Gerle, Stephan Keller, Tim Küsters, Andreas Ziegler, Sven Barabas-Saidi, David Zülow, Sascha Adrian und Barbara Pryla. Weitere elf Mitglieder werden Anfang Oktober aufgenommen. Wegen der Corona-Krise habe man die Neuaufnahmen auf zwei Termine verteilt. Hörning: „Wir alle hier kämpfen um das, was wir lieben: den Karneval, für das Weiterleben unseres Brauchtums.“