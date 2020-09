Kultur in Düsseldorf : Capitol-Theater nimmt Spielbetrieb wieder auf

Das Capitol-Therater an der Erkrather Straße startet wieder sein Programm. Foto: Andreas Meichsner

Düsseldorf Nachdem das Capitol-Theater infolge der Corona-Pandemie monatelang schließen musste, nimmt das Haus jetzt wieder seinen Spielbetrieb auf. Erste Veranstaltung ist der Quatsch Comedy Club. Weitere Shows sollen folgen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am 18. September nimmt das Capitol-Theater nach langer Pause wieder seinen Spielbetrieb auf. Erster Programmpunkt ist der Quatsch Comedy Club, der am 18. und 19. September stattfinden soll, zudem sind bereits weitere Shows in Planung.

Seit Mitte März war das Theater an der Erkrather Straße infolge des Ausbruchs der Corona-Pandemie geschlossen. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt haben die Verantwortlichen während der vergangenen Wochen ein umfangreiches Hygienekonzept entwickelt, mit dem ein Spielbetrieb vor Publikum wieder möglich gemacht werden kann. Neben Abständen und der Koordination der Publikumsströme in den Sälen wurde auch das Lüftungssystem ausgebaut, um für einen besseren Luftaustausch in den Räumlichkeiten des Capitols zu sorgen. „Diese Anschaffungen und Installationen rufen bei uns natürlich zusätzliche Kosten auf. Hinzu kommt die verringerte Kapazität an Sitzplätzen. Von Wirtschaftlichkeit kann bei dieser Form des Spielbetriebs noch lange keine Rede sein“, sagt Theaterleiter Henning Pillekamp. Trotz dieser Herausforderungen wolle man dem Publikum, aber auch den Mitarbeitern des Hauses mit dem Neustart des Spielbetriebs wieder ein kleines Stück Normalität bieten.

In den ersten Shows des Quatsch Comedy Clubs erwartet Moderatorin Martina Brandl die Comedians Osan Yaran, Marco Tschirpke, Janine vom Olivenbaum und Hennes Bender. Das Motto lautet „All you need is laugh“. Tickets für die Veranstaltung (ab 19 Euro) und weitere Informationen zum Programm und den Hygienevorschriften gibt es unter www.capitol-theater.de.

(dans)