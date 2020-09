Freizeit in Düsseldorf : So feiern zwei Düsseldorfer in Coronazeiten

So feiern zwei Düsseldorfer in Coronazeiten

Freizeit in Düsseldorf

Düsseldorf Die Pläne für die runden Geburtstage sehen wegen Corona anders aus. Gefeiert wird jetzt trotzdem, in einem Fall sogar in ziemlich großem Rahmen.

Private Feiern haben neuerdings einen schlechten Ruf. Sie gelten als einer der Treiber für mehr Infektionen mit dem Coronavirus. Obwohl Hochzeiten oder runde Geburtstage in NRW mit 150 Menschen gefeiert werden dürfen, ist die Unsicherheit bei vielen Düsseldorfern groß: Soll ich feiern? Und wenn ja wie? Oder doch lieber verschieben? Gleich absagen? Diese Frage stellt sich vor allem mit Blick auf die kälteren Jahreszeiten, die Zusammenkünfte unter freiem Himmel erschweren, bei denen das Infektionsrisiko niedriger ist. Zwei Beispiele:

Michael Jenner liebt das Feiern, was bei einem Eventmanager nicht verwundert. Im Januar wird er 50 Jahre alt und da sollte es im Stickum-Saal des Uerige eine Feier geben. „Ein halbes Jahrhundert ist schon ein bedeutender Geburtstag. Da ist für mich eine Party das richtige Format, kein Empfang.“ 70 Leute, DJ, Tanzen bis weit nach Mitternacht. Familie, Freunde und auch alte Weggefährten standen auf der Einladungsliste.

Nun hat Jenner alle Pläne auf Eis gelegt. In der aktuellen Situation mache es keinen Spaß, eine Party vorzubereiten, und er habe auch kein gutes Gefühl, so viele Menschen zusammenzubringen. Zwei Freunde hätten ähnlich entschieden. Der eine plante ebenfalls mit 70 Gästen eine Feier anlässlich seines runden Geburtstags auf einer Hütte am Tegernsee. Abgesagt. Ein anderer blies die große Sause ebenfalls ab und lud im kleinen Kreis zu mehreren Grillabenden. Michael Jenner wird mit der Familie und sehr wenigen Freunden im Januar anstoßen. Die große Party soll ein Jahr später stattfinden, wenn das Leben hoffentlich wieder normal läuft. Ein Motto hat er auch schon: „51 ist wie 50.“