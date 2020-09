Sportvereine in Düsseldorf : Borussia hat eine eigene Straße

Sportvereine in Düsseldorf

Grafenberg Der Tischtennis-Verein wird damit nicht nur für sportliche Erfolge geehrt. Die Borussia zeichnet sich auch durch das gesellschaftliche Engagement aus – zum Beispiel mit dem Projekt „Bunt geht’s rund“, mit dem Spieler unter anderem in Flüchtlingsheimen zu Besuch sind.

Düsseldorfs erfolgreichster Sportverein hat demnächst eine neue Anschrift. Allerdings steht keineswegs ein Umzug in neue Räume an. „Unsere neue Adresse lautet bald Borussia-Düsseldorf-Straße 1“, verrät der Vereinsvorsitzende Marcel Piwolinski. Die Stichstraße, die von der Ernst-Poensgen-Allee zum Deutschen Tischtennis-Zentrum führt, ist nun nach dem Verein benannt worden.

Diese Ehre gibt es allerdings nicht nur für sportliche Leistungen. „Borussia ist nicht nur ein enorm erfolgreicher Sportverein, sondern ist auch im sozialen Bereich sehr engagiert. Gerade erst vergangene Woche haben sie zugunsten der Bürgerhilfe Gerresheim ‚Ganz Gerresheim spielt Tischtennis‘ organisiert“, berichtet Bezirksbürgermeister Karsten Kunert (SPD). Mit einem Tischtennismobil seien die Aktiven bei ihrem Projekt „Bunt geht’s rund“ unter anderem zu Flüchtlingsheimen unterwegs, zudem hätten sie in der Corona-Krise eigene Hilfsaktionen aufgelegt. „Und in der Inklusion sind sie auch erfolgreich tätig.“ Die Ehrung mit dem eigenen Straßennamen, sagt Piwolinski, wird den Verein motivieren, sich auch weiterhin so intensiv zu engagieren.