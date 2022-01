Öffentlicher Personennahverkehr in Nettetal : Bis zu einer Stunde länger unterwegs

Nettetal In dieser Woche wird die Bahnstrecke zwischen Venlo und Viersen wegen Bauarbeiten gesperrt. Das bedeutet für die Nutzer längere Fahrzeiten im Schienenersatzverkehr. Neu ist jetzt, den Fahrplan durch GPS minutengenau zu machen.

Am Wochenende, wenn die Arbeiten an der Strecke ruhen, lief der Zugverkehr wieder normal. Doch ab Montag heißt es noch bis zum Freitag wieder Busersatzverkehr zwischen Venlo und Viersen. Die Strecke war bereits vom 22. Oktober bis 26. November gesperrt, als es darum ging, das Brückenbauwerk „Schmaxbruch“ in Breyell zu erneuern. Jetzt ist die Strecke vom 9. bis 21. Januar erneut gesperrt, um Kabelarbeiten zu erledigen und die Böschungen wieder herzustellen. Das teilte ein Sprecher der Bahn mit. Ab sofort sind die Busse im Schienenersatzverkehr auch mit Livedaten in den gängigen Auskunftsmedien sichtbar, nicht mehr wie aktuell nur als Fahrplan. „Livedaten“ bedeutet, dass die Busse während während ihrer Route per GPS getrackt werden, so dass die Fahrgäste sich minutengenau in Echtzeit über die Abfahrtszeit informieren können.