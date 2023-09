„Heylo“ in Düsseldorf-Golzheim Neue Flächen für Büros und Gastronomie

Das Gebäude an der Schwannstraße, in dem früher die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte ansässig war, erfährt eine umfangreiche Sanierung. Demnächst sollen dort unter dem Namen „Heylo“ neben Büroflächen auch solche für Gastronomie und Kinderbetreuung sowie Sport- und Fitnessflächen entstehen. Das Projekt wird voraussichtlich im dritten Quartal 2024 fertiggestellt, heißt es in einer schriftlichen Mitteilung.