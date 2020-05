Plätze in Düsseldorf : Umgestalteter Apostelplatz in Gerresheim ist offiziell eröffnet

Umgestalteter Apostelplatz in Gerresheim ist offiziell eröffnet

Der Platz an der Benderstraße soll ein Ort der Begegung für alle Altersklassen sein. Der Umbau hat rund eine halbe Million Euro gekostet. Die FDP kritisiert jedoch die mangelnde Sicherheit für kleinere Kinder.

Der umgestaltete Apostelplatz in Gerresheim ist nun auch offiziell eingeweiht worden. „Der Apostelplatz hat – eingerahmt durch den alten Baumbestand – mit seiner offenen und modernen Gestaltung einen ganz besonderen Charme erhalten. Durch Sitzgelegenheiten, Veranstaltungsfläche sowie Sport- und Spielflächen bietet der Platz attraktive Aufenthaltsmöglichkeiten für alle Altersklassen. Mit dem beleuchteten Kletterspielgerät ist es auch auf dieser Spielfläche gelungen, ein Alleinstellungsmerkmal unter den Düsseldorfer Spielplätzen zu schaffen", erklärt Gartenamtsleiterin Doris Törkel. Zudem seien Flächen für einen Wochenmarkt sowie weitere Veranstaltungen berücksichtigt worden.

Der Platz wurde neu gepflastert und mit neuen Abfallbehältern bestückt. Ein zur Benderstraße ausgerichteter Teil der Platzfläche lädt unter anderem zum Boulespielen ein. In zwei neuen Sandspielflächen kommen kleinere Abenteurer auf ihre Kosten. Dort gibt es Schaukeln, eine davon mit Kleinkindersitz, sowie ein großes Kletterspielgerät mit LED-Beleuchtung, was es in Düsseldorf bislang nur dort, auf dem Apostelplatz, gibt.