Vereine in Düsseldorf : Der TuS Gerresheim ist gerettet

Bei einer Not-Mitgliederversammlung wurde ein neuer Vorstand gewählt.

„Das war bestimmt die höchste Anzahl an Mitgliedern bei einer Versammlung seit ich zurückdenken kann“, sagt Peter Müller, der im Vorfeld mit der möglichen Auflösung des Vereins, sollten sich keine Kandidaten für den Vorsitz finden, ein Horror-Szenario öffentlich gemacht hatte. „Das hat mir natürlich nicht nur neue Freunde beschert, aber man darf nicht Ursache und Wirkung verwechseln“, sagt Müller. Dass es überhaupt so weit gekommen ist, habe eben auch an der Lethargie im Verein gelegen, denn der bisherige Vorstand mit dem Vorsitzenden Günther Hering, Schatzmeister Carsten Schmechtig und Müller als Geschäftsführer habe früh genug angekündigt, dass er künftig nicht mehr zur Verfügung stehen würde. Dass sich Müller jetzt doch überreden ließ, weiterhin als Geschäftsführer zu fungieren, sei dem Wunsch des neuen Vorstands geschuldet, dass neben zwei Novizen wenigstens ein alter Hase an der Spitze des Gerresheimer Vereins stehen sollte, der die Vorstandsarbeit kennt. „Immerhin bin ich jetzt mehr als 30 Jahre Funktionär.“