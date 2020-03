Alter in Düsseldorf : Uhu Fritz isst gerne Chicken McNuggets

Wie Senioren auf Tiere reagieren: Die „Fahrende Falknerin“ Sabine Ehmanns-Kramp besuchte das Gerricusstift.

Im Gerricusstift in Gerresheim steht in dieser Woche alles im Zeichen der Tiere, und Sabine Ehmanns-Kramp ist sozusagen der Stargast. Denn Fritz ist keineswegs der einzige nicht-menschliche Besucher an diesem Tag. Auch Paul und Paulinchen sind mitgekommen. Die beiden Frettchen stinken wie ein Iltis, was nicht weiter verwundert, denn genau genommen ist die Marderart der wilde Großvater der beiden, wie die Fachfrau den interessierten Zuhörern erläutert. Paul mag Katzenpaste, die er genüsslich aus der Tube lutscht, während er in den Armen von Bewohner Herbert Jäger kuschelt. Paulinchen bevorzugt dagegen ebenfalls tote Küken, „die will Fleisch, das ist für sie wie Käse-Sahne-Torte“, hat Ehmann-Kramp immer einen passenden Vergleich zur parat.