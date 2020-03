Historie in Düsseldorf : Der Schatz von St. Margareta

Auf dem Dachboden der Basilika wurden die Überreste eines Barock-Altars aus dem 17. Jahrhundert gefunden.

Mindestens seit Anfang des 19. Jahrhunderts lagerte der Hochaltar – oder was davon noch übrig ist – unter dem Dach des katholischen Gotteshauses in Gerresheim in der hintersten Ecke, „als die Stifts- zur Pfarrkirche wurde, musste er wohl ausgetauscht werden“, sagt Stegt. Entsorgen wollte man ihn aber nicht, „denn es ist ja trotz allem ein sakraler Gegenstand“, so der Historiker. Er bestand mal aus Gips und Holz, „eher die billige Variante“.

Altar und Engel werden jetzt im Mittelpunkt einer Ausstellung stehen, die ab dem 26. September anlässlich des 1150-jährigen Bestehens von Gerresheim im südlichen Seitenschiff (dafür werden sogar die Bänke hinausgeräumt) der Basilika gezeigt wird. „Wir wollen 11,5 Objekte präsentieren, die in engem Bezug zu Gerresheim stehen“, erklärt Stegt. Darunter wird ein Bohrkern aus dem Bunker an der Heyestraße sein, aber auch der Mitgliedsausweis von Klaus Allofs beim TuS Gerresheim. Ein außergewöhnliches Einmachglas aus der Glashütte ist dabei, eine Pinsdorfer Glasscherbe und ein indischer Sari. „In den 70er Jahren kamen viele indische Krankenschwestern nach Gerresheim, um im Sana-Krankenhaus zu arbeiten“, erklärt Johlen-Budnik. Was aber genau das „halbe Objekt“ sein soll, das steht bislang noch nicht fest. „Es soll aber auf jeden Fall etwas sein, das in die Zukunft weist“, verrät Stegt. Die Ausstellung wird in einer Kooperation von gleich fünf Vereinen und Institutionen in Gerresheim zusammengestellt: Kulturkreis, Förderkreis Industriepfad, die katholische Kirchengemeinde, der Bürger- und Heimatverein sowie die Bürgerstiftung Gerricus.