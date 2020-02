Kinder in Düsseldorf : Kein Trinkwasser im Dreherpark

Bei Matschanlagen für Kinder fehlt in den Wasserleitungen der nötige Druck.

Lange hatten Eltern von Kleinkindern in Gerresheim darauf warten müssen, dass die Matschanlage im Dreherpark wieder in Betrieb genommen wird, im vergangenen Sommer war es dann endlich so weit. Dass die Anlage jedoch nicht mit Trinkwasser gespeist wird, wunderte die FDP in der Bezirksvertretung 7 und stellte eine entsprechende Anfrage an das Gartenamt. Das hat für die vergangene Sitzung eine ausführliche Antwort vorbereitet.