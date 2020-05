Ärgernis in Mönchengladbach : Anwohner wütend über notorischen Blumendieb

Mönchengladbach Seit Jahren bedient sich jemand in den Vorgärten der Benderstraße. Anwohner Hans-Peter Kriener hat sogar schon eine Überwachungskamera installiert. Die Polizei ist eingeschaltet, doch die hat noch andere Fälle.

In der Benderstraße gibt es viele Hausbesitzer, die ihre Vorgärten liebevoll bepflanzen und dekorieren. Hans-Peter Kriener gehört auch zu diesen Menschen. „Wir wollen es ja schön haben“, sagt der 79-Jährige. Alles wäre noch schöner, wenn es da nicht den notorischen Blumendieb gäbe. Der (vielleicht sind es auch mehrere) bedient sich regelmäßig in den Vorgärten, zupft sich Stiefmütterchen aus Kübeln, zieht Sträucher aus der Erde und nimmt auch schon mal gerne den Deko-Kürbis von der Gartenbank der Nachbarin mit.

„Ich muss andauernd nachpflanzen“, beschwert sich Kriener. Nicht nur ihm geht es so, sondern vielen in der Straße. „Ich bin in den letzten zwei, drei Jahren bestimmt achtmal beklaut worden“, berichtet der 79-Jährige. Kriener hatte sich vor etwa einem halben Jahr eine Überwachungskamera zugelegt, auch wegen des Einbruchschutzes. Die habe ein paar Mal eine Person aufgenommen, die auch Nachbarn schon beim verdächtigen Handeln beobachtet hatten. Der 79-Jährige ging mit den Bildern zur Polizei. „Ich weiß, hier geht’s nur um Pflanzen. Aber so etwas geht nicht. Da muss die Polizei doch schnell handeln“, fordert er.