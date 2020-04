100. Geburtstag in Corona-Zeiten : 100. Geburtstag im Treppenhaus

Weil die geplante Feier wegen Corona nicht stattfinden konnte, feierte eine Seniorin ihren 100. Geburtstag mit Nachbarn im Treppenhaus.

Was nun? Einen 100. Geburtstag kann man doch nicht einfach verschieben. Es wurde improvisiert. Margot Bracht wohnt in einem Acht-Familienhaus in Gerresheim, und alle Bewohner wollten helfen, damit dieser doch so besondere Geburtstag gebührend gefeiert werden kann. „Für mich als Hausbesitzer bot sich dann an dem großen Tag am Vormittag ein kurioses, aber doch wunderschönes Bild. Die Jubilarin, recht klein von Gestalt, saß auf einem Stuhl in der offenen Türe ihrer Wohnung, wegen der noch vorherrschenden Kälte dick angezogen und wegen des Virus natürlich auch mit einem Mundschutz“, berichtet Augenzeuge Günter Behr. Die Mitbewohner hatten sich im Hausflur auf ihren jeweiligen Etagen verteilt, teils stehend, teils auf den harten Steinstufen sitzend, und sie lauschten dem von Frau Bracht bestellten Saxofonspieler. Er spielte auf Wunsch wunderschöne alte Lieder, und alle sangen mit.