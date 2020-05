Kinder in Düsseldorf : Schnitzeljagd mit der Zwergenstube

Stephanie Boschanski hat für die Kinder in Gerresheim und darüber hinaus ausgefeilte Schnitzeljagden entwickelt. Foto: Marc Ingel

Seit ihr Kinderzentrum in Gerresheim wegen der Corona-Krise geschlossen ist, entwickelt Stephanie Boschanski Ideen, wie die vielen oft gelangweilten Kinder beschäftigt werden können – und das alles ganz umsonst.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Ingel

Vor kurzem hat die Zwergenstube fünfjähriges Bestehen gefeiert. Stephanie Boschanski hat sich mit ihrem Kreativzentrum für Kinder einen beachtlichen Kundenstamm erarbeitet. Zwar musste sie die Räumlichkeiten an der Heye­straße verlassen, mit den beliebten Bewegungs- und Turnkursen ging sie aber ohnehin zumeist in Sporthallen. „Jetzt, im Nachhinein, war es natürlich besser so, dass ich mit meinem Vermieter keine Einigkeit mehr erzielen konnte. Die Pacht hätte ich gar nicht aufbringen können“, sagt sie. Denn „jetzt“ ist Corona, auch wenn ein Licht am Ende des Tunnels zu erkennen ist. Arbeiten darf Boschanski aber seit zwei Monaten nicht mehr, ihren Stab an freien Mitarbeitern konnte sie dementsprechend auch nicht länger beschäftigen.

„Das alles belastet einen natürlich auch privat“, erzählt die Mutter von zwei Söhnen. „Anfangs war ich wie gelähmt, meine Kreativität wurde komplett ausgebremst.“ Was blieb ihr anderes übrig, als mit ihren Kindern viel Zeit an der frischen Luft zu verbringen. „Da ist dann der Knoten geplatzt“, sagt sie. „Wenn ich doch sowieso viel draußen unterwegs bin, kann ich doch auch etwas entwickeln, was außerhalb der eigenen vier Wände unternommen werden kann, was spannend ist, Spaß macht, aber trotzdem kontaklos geschieht.“ Stephanie Boschanski entwickelte Themen-Schnitzeljagden. Keine 08/15-Routen, sondern ausgeklügelte Touren, bei denen an jeder sechs oder sieben Stationen ein Goodie, eine Bastelei oder auch eine Süßigkeit wartet, die Boschanski zuvor in wetterfesten Tüten verpackt ausgelegt hat. Und am Ende ist immer ein Schatz versteckt. „Bei der Piratentour waren das zum Beispiel angemalte Steine in einer Kiste, die wie Juwelen und Smaragde aussahen“, berichtet die 40-Jährige.

Info Anmeldung für die Touren erfolgt per Mail Anmeldung Wer mit seinem Kind an einer der Schnitzeljagden von Stephanie Boschanski teilnehmen möchte, kann sich bei ihr unter schnitzeljagd_fuer_kids@web.de melden. Kontakt Mehr Infos zum Programm der Zwergenstube unter zwergenstube-duesseldorf.de