Bürgermonitor : Das lange Warten auf den Spielplatz

Die Lage aus der Luft: Links vom Josefweg sieht man die freien, nicht umzäunten Flurstücke der Kirchengemeinde. Rechts vom Josefweg sind die mit einem Bauzaun abgetrennten städtischen Grundstücke zu erkennen. Auf beiden Flächen sollen Spielgeräte aufgebaut werden. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kessel Sie fühlen sich verschaukelt von der Stadt: Anwohner der Grachtensiedlung warten seit Jahren auf einen Spielplatz an der Josefstraße. Mittlerweile ist auch das gegenüberliegende Baugebiet voll. Im Sommer soll nun etwas passieren.

Wohnen am Wasser: Für die 35 Grundstückseigentümer der Grachtensiedlung im Gocher Ortsteil Kessel hat sich dieser Traum vor vielen Jahren erfüllt. 2002 wurde das sogenannte Baugebiet 4/3 geplant, 2004 wurden die ersten Häuser dort errichtet. „2008/2009 war die Siedlung komplett“, sagt Ralf Werth.

Werth ist der Verwalter der Gemeinschaftsgrundstücke der Grachtensiedlung. Damit sind die Wasserflächen, die sogenannten Kesseler Grachten, und eine Überlauffläche Richtung Kranenburger Straße gemeint. „Nicht aber die drei Grundstücke zur Josefstraße hin, auf denen eigentlich ein Spielplatz errichtet werden soll. Die gehören der Stadt“, sagt Werth, der damit das Problem beim Namen nennt. Die Kinder, die dort vor zehn, 12, 14, 16 Jahren eingezogen sind, sind mittlerweile groß, auf den Spielplatz auf den Flurstücken 134, 144 und 161 warten die Anwohner immer noch.

Ralf Werth, Bernd Thönesen und Marc Groesdonk am provisorischen Bauzaun, der das städtische Grundstück zur Gracht hin absichert (v. l.). Foto: Evers, Gottfried (eve)

info Bürgermonitor – wir bleiben dran Aktion „Bürgermonitor“ – darunter beschreibt die Redaktion Defizite, deckt Missstände auf, erinnert Politik an Versprechen. Kontakt Einfach eine E-Mail mit dem Stichwort „Bürgermonitor“ an die Adresse kleve@rheinische-post.de schicken.

Neue Hoffnung gab es im vergangenen Jahr, als das gegenüberliegende Baugebiet 4/4 an der Straße Keldonk fertiggestellt wurde. Auch dort sollen zur Josefstraße hin – das ist im Übrigen ein gepflasterter Weg für Fußgänger und Radfahrer – entsprechende Spielflächen auf den Flurstücken 153 und 155 errichtet werden. In diesem Fall ist jedoch nicht die Stadt, sondern die katholische Kirche Grundstückseigentümer. Nach Angaben von Bernd Thönesen habe er diese fertige Planung in der Schublade liegen und warte nur noch auf die Stadt. „Geschehen ist jedoch nichts“, so Thönesen.

Thönesen ist erster Vorsitzender des Kesseler Verkehrs- und Heimatvereins (VHV) und wird seit Jahren von verschiedenen Personen aus dem Dorf auf den Missstand an der Josefstraße hingewiesen. Aus diesem Grund hat er das Kesseler CDU-Ratsmitglied Marc Groesdonk gebeten, Kontakt mit dem Kommunalbetrieb der Stadt Goch aufzunehmen. In den vergangenen Wochen hat er zudem alle beteiligten Parteien aus Kessel an einen virtuellen Tisch geholt – mit dem Ergebnis: Man fühlt sich von der Stadt Goch verschaukelt und auf die lange Bank geschoben. Groesdonk: „Der Kommunalbetrieb hat mir mitgeteilt, dass die Stadt Goch erst einmal nichts macht und abwartet, weil Kirchengemeinde und Grachtengemeinschaft sich nicht einig seien. Das ist aber so nicht richtig.“ Daraufhin hat Ralf Werth noch einmal eine E-Mail an Wolfgang Jansen, Chef des Gocher Kommunalbetriebes, geschickt. Das war am 20. April. Eine Antwort darauf hatte er zumindest bis gestern morgen nicht erhalten.

Wolfgang Jansen nimmt auf Anfrage unserer Redaktion zu diesem Thema wie folgt Stellung: „Es war immer klar, dass der Spielplatz dort erst gebaut wird, wenn das andere Baugebiet auch komplett bebaut ist.“ Seiner Meinung nach sei das – mit Blick auf den langen Zeitraum – zwar nicht der allerschönste Weg, aber er wurde damals halt so eingeschlagen. „Das war das Agreement zwischen allen Beteiligten.“ Nach Angaben von Jansen werden die Spielflächen noch in diesem Sommer fertiggestellt. „Momentan befinden wir uns in Abstimmungsgesprächen mit den jeweiligen Erschließungsträgern“, sagt Jansen. Dabei handelt es sich um die KB-Wohnbau GmbH für die Grachtensiedlung sowie die katholische Kirche für das Baugebiet Keldonk. Auch ein entsprechender Stabgitterzaun, der die Spielfläche zu den Grachten hin abtrennt, sei eingeplant. Momentan (seit anderthalb Jahren!) wird die Fläche mit einem Bauzaun gesichert. „Von Pflege, wie wir sie in den vergangenen Jahren betrieben haben, kann hier keine Rede mehr sein“, sagt Werth.