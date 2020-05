Corona-Lockerungen : Spielplätze werden nach und nach wieder freigegeben

Radevormwald Zunächst werden die Spielplätze in der Nähe der Schulen wieder freigegeben, bis Freitag sollen dann auch die übrigen folgen. Die Sicherheitsregeln wie der Mindestabstand gelten auch weiterhin für die Areale.

Begonnen wird am Donnerstag mit den Spielplätzen im Umfeld der Schulen. Die Aktion soll am Freitagmittag abgeschlossen sein, berichtet Burkhard Klein vom Bauverwaltungsamt der Stadt. Für die Nutzung der Spielplätze gibt es bis auf weiteres einige Verhaltensregeln, die durch Schilder an den Spielplätzen angezeigt werden.