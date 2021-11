Karneval in Düsseldorf : „Elleraner Hoppeditzin“ erwacht im kleinen Keis

Die „Elleraner Hoppeditzin“ Ute Ast spricht coronakonform vor der Kneipe „Zu den Linden“. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf In Eller beginnt der Sessionsauftakt traditionell zwei Tage später. Wegen der hohen Corona-Zahlen sprach Hoppeditzin Ute Ast draußen vor der Kneipe.

In Eller ticken die Uhren anders, jedenfalls die für die „fünfte Jahreszeit“. So durfte die „Hoppeditzin“ in diesem Stadtteil zwei Tage länger schlafen als ihr „großer Bruder“ in der Innenstadt. Normalerweise wäre „Hoppeditzin“ Ute Ast für das Erwachen die große Bühne am Gertrudisplatz bereitet worden. Doch das wollte die Interessengemeinschaft Veedels-Zoch Eller (IGVZE), der ausrichtende Karnevalsverein, wegen der grassierenden Corona-Pandemie nicht und verlegte die Veranstaltung in den kleinen Kreis.

„Wir halten uns konsequent an die 2G-Regelung. Das zu kontrollieren, wäre auf dem Gertrudisplatz nahezu unmöglich gewesen“, erläutert der IGVZE-Vorsitzende Frank Müller. „Deshalb hatten wir uns dazu entschlossen, die Hoppeditzin diesmal nur im kleinen Kreis unserer Vereinsmitglieder auferstehen zu lassen.“ An eine komplette Absage der ersten offiziellen Jecken-Veranstaltung der Session 2021/22 in Eller hatte man aber nicht gedacht. „Wir wissen, dass alle unsere Vereinsmitglieder zweifach geimpft sind, einige schon dreifach. Viele haben, bevor sie zum ‚Hoppeditzin erwachen‘ gekommen sind, zu Hause auch noch mal einen Selbsttest gemacht“, sagt Müller.

Und so versammelten sich gut 40 Mitglieder des Vereins zunächst in der Kneipe „Zu den Linden“. Lange blieb die Gesellschaft allerdings nicht in den Innenräumen. „Angesichts der hohen Inzidenzzahlen haben wir alle aus der Kneipe gejagt und die Rede einfach nach draußen verlegt“, so Müller. Allerdings war die Lautsprecheranlage noch im Innenraum aufgebaut, sie zu verstehen, war schwierig.

An Corona kam auch die „Elleraner Hoppeditzin“ in ihrer Rede natürlich nicht vorbei. Doch sie konzentrierte sich wortgewand-spitzfindig eher auf die Bundestagswahl, die bevorstehende Ampel-Koalition, die Klimakrise, Verkehrswende und die Nachrichtenüberflutung in den sozialen Medien. „Deshalb mein Appell an das neue Dreigestirn, macht es zügig und benutzt das Hirn. Nicht nur selbst Macht und Posten erhaschen, um dann die Rosinen aus dem Wahlprogramm zu naschen“, witzelte Ast. „Doch nun ist es so, wir werden ja sehn, Ampel – bleibste stehn oder kann man vorwärts gehn.“

Die Hoppeditzin hatte trotz des zweijährigen Schlafs keine Probleme, in den Karnevalsrhythmus zu kommen. „Ich bin immer so, das ganze Jahr über. Da fällt es mir nicht schwer, Rhythmus aufzunehmen“, erzählt Ast.