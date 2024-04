„Was‘ los, Deutschland!?“ Ausstellung zur Islamdebatte in Düsseldorf soll Vorurteile abbauen

Die Wanderausstellung besteht aus elf Szenen, in der die Figuren über Lautsprecher miteinander kommunizieren. Sie handelt von Rassismus, Islamfeindlichkeit, Islamismus, sowie Alltäglichem aus dem Leben junger Menschen. So sollen Betrachter darin unterstützt werden, populistischen und menschenverachtenden Meinungen und Ideologien entgegenzutreten. Gleichzeitig regt die Ausstellung zum Nachdenken über gesellschaftliche Fragen an, wobei die zentrale Frage lautet: „Wie wollen wir in unserer Gesellschaft leben?“. „Diese Ausstellung ist mehr als nur eine Ansammlung von Bildern und Worten. Sie ist ein lebendiger Dialog, der uns dazu ermutigt, Brücken zu bauen und Vorurteile abzubauen“, so Koch. „Sie ist ein Aufruf zur Solidarität und zur Anerkennung der Vielfalt, die unsere Gesellschaft bereichert.“