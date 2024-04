Bei der Düsseldorfer Awo Dritte Bank gegen Rassismus steht

Alle Düsseldorfer können sich an der Fotoaktion #BankgegenRassismus aktiv beteiligen. Jeder kann sich auf einer der drei Bänke fotografieren lassen, das Foto auf einem Social Media-Kanal mit dem Hashtag hochladen und so zeigen, dass in der Landeshauptstadt kein Platz für Rassismus ist. Die weiteren Standorte der Bänke sind am Maria-Nitzschke-Haus der Awo, Liststraße 2, Ecke Münsterstraße und vor dem Hans-Reymann-Hause am Siegplatz in Unterbilk zu finden.