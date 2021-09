Viertel in Düsseldorf : Menschen in Oberbilk wollen mehr Licht und Ordnung

Die Ellerstraße ist besser als ihr Ruf, findet Dirk Sauerborn. Und trotzdem gibt es noch viel zu tun. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Es ist gerade mal fünf Jahre her, da stand das „Maghreb-Viertel“ in Düsseldorf-Oberbilk weltweit in der Presse. In einer Diskussion ging es jetzt um den Ruf des Viertels und Ideen der Bürgerinnen und Bürger, das Leben dort angenehmer zu gestalten.