Schulauszeichnungen in Düsseldorf Hauptschule in Eller ist „Smart School“

In diesem Jahr, der bereits achten Runde des Wettbewerbs, stellt Bitkom in einer Sonderkategorie Best Practices zum Einsatz Künstlicher Intelligenz in den Vordergrund. Die ausgezeichneten Schulen haben bereits innovative pädagogische Konzepte zum Einsatz von KI im Schulalltag erarbeitet und umgesetzt, und sich außerdem mit der Weiterbildung von Lehrern zu diesem Thema auseinandergesetzt.