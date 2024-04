Kunst in Düsseldorf Die Rückkehr der Druckgrafik im Kulturbahnhof Eller

Düsseldorf · Bekannt und erfolgreich wurde Leo Leonhard in Südhessen und in Mainz. In Düsseldorf, wo er in den frühen 1960ern an der Kunstakademie studierte, blieb sein Werk weitgehend unbeachtet. Jetzt werden in Eller Werke aus seinem Nachlass gezeigt.

05.04.2024 , 15:30 Uhr

Ein Werk von Leonhard zeigt des Pflastermalers Hommage à Caravaggios „Jünger von Emmaus“ Foto: Leo Leonhard

Von Marc Ingel