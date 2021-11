Ratinger Narren legen los : Marktplatz: Ratinger haben einfach Lust auf Karneval

Ratingen Der Platz war gut gefüllt, Bürgermeister Klaus Pesch ließ sich die Rede der Hoppeditzin Katrin Hofmann natürlich nicht entgehen, ist er doch als Verwaltungschef erster Ansprechpartner für Lob und Tadel.

Um es mal ganz umgangssprachlich zu sagen: Die Ratinger, die am Donnerstagabend auf dem Marktplatz schunkelnd, lachend und singend umherstanden, haben einfach Bock auf Karneval . Die Sehnsucht ist riesengroß nach den harten Lockdown-Zeiten. Und so war Heinz Hülshoff, der singende Wirt, nicht etwa virtuell da, sondern mit purer Präsenz. Er heizte den Jecken ein und bewies einmal mehr, dass er mit seiner authentischen Art die Herzen der Menschen erreicht – viel Applaus!

Hofmann tummelte sich auf vielen Themenfeldern – dies mit großer Sachkenntnis. Die Sprache fein geschliffen, die Kritik bissig-humoristisch. Ein Auszug: „Wie sieht es eigentlich mit der Stadthalle aus? Ist hier die Luft schon raus? Die Spannbetondecke hält schon lange her oder wartet man, bis es wird Open Air? Über das Restaurant will ich erst gar nicht reden. Da ist es so dunkel wie im Winter von Nordschweden.“

Selbstverständlich war auch das designierte Prinzenpaar, Christian Drewa und Tina Pannes, mit dabei. Am kommenden Samstag haben die Beiden ihren großen Auftritt bei der Prinzenkürung in der Stadthalle. Peter Hense, der Vorsitzende des Karnevalsausschusses, freute sich, dass der Marktplatz so gut gefüllt war. Die Jecken starten wieder durch – wohl ahnend, dass Corona noch für einige Veränderungen in den Planungen sorgen kann.