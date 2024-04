Düsseldorfer stellt seinen zweiten Krimi vor Schon wieder ein Mord an der Côte d’Azur

Sehr wohl findet er sich seit dieser Zeit damals aber immer wieder in Nizza wieder. Fast drei Jahre hat Lassalle für seinen zweiten Frankreich-Krimi benötigt, was auch darauf zurückzuführen ist, dass der Schriftsteller während des Schreibens parallel bereits den nächsten Roman vorbereitet. Heißt: Der Côte d’Azur-Thriller Nummer drei ist bereits in Planung, er spielt in Monaco.