Historisches aus Düsseldorf Warum der Friedhof in Eller die Sonderzone „Feld K“ hatte

Und wie das bei Geschichten nun mal so ist, gibt es auch eine Vorgeschichte, denn alles hat einen Anfang und davor hat es ja auch schon Tote gegeben. Die aus Eller mussten bis 1775 in Gerresheim begraben werden, bis Kurfürst Karl Theodor die Anlage eines Friedhofes nahe der Gertrudiskapelle vor Haus Eller (heute Heidelberger Straße 30b) gestattete. Später „wanderte“ der Friedhof zum Kikweg (heute Schulsportplatz), mit dem Bau der Gertrudiskirche wurde 1831 ein neues Grabfeld an der oberen Ellerkirchstraße (jetzt ein Spielplatz) in Gebrauch genommen. Der heutige Eller Friedhof am Werstener Feld ist seit 1907 in Nutzung.