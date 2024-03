Projekt in Düsseldorf Ein Männer-Kochkurs mit Extra-Zweck

Der Startschuss für den Kurs fiel allerdings nicht in der Küche. „Erstmal sind wir zusammen einkaufen gegangen und haben uns auch die Preise angeschaut“, sagt Kursleiter Klaus Backhaus. Danach sitzen die fünf Teilnehmer um den Tisch, sichten ihre Einkäufe und verteilen die Aufgaben und das Handwerkszeug. Thomas hat sich eine Schürze mitgebracht. „Das ist hier Praxis, erklärt wird nebenbei“, sagt er. Die Stimmung ist locker. „Die Männer sind hier richtig entspannt und fragen, ,Klaus, was muss ich tun’“, sagt der Kursleiter. Der Kurs richtet sich an Männer, die noch nie oder selten für sich und andere gekocht haben. Schon nach der ersten Stunde ist klar, hier geht es nicht um reine Technik und Abläufe, sondern um Spaß am Herd und Gemeinschaft. Alle reden miteinander, reichen sich die notwendigen Utensilien und geben sich Tipps.